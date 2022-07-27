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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
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общество

Омбудсмен Болтенко пообещала помощь семье убитой в Новосибирске 17-летней девушки

Фото Омбудсмен Болтенко пообещала помощь семье убитой в Новосибирске 17-летней девушки
Фото Омбудсмен Болтенко пообещала помощь семье убитой в Новосибирске 17-летней девушки

Фото vk.com

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала оказать помощь семье убитой 17-летней девушки.

Семье убитой накануне в Новосибирске 17-летней девушки окажут всю необходимую помощь. Об этом «Сиб.фм» сообщила детский омбудсмен Надежда Болтенко.

«Если выяснится, что семья нуждается в помощи, мы ее окажем», – сказала Болтенко.

Жестокое убийство молодой сибирячки произошло накануне поздно вечером в микрорайоне Нижняя Ельцовка. 27-летний мужчина нанес девушке больше десятка ударов ножом при свидетелях. Момент убийства попал на камеру видеорегистратора.

От полученных травм жертва нападения скончалась. Ею оказалась несовершеннолетняя жительница Новосибирска.

В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что по подозрению в убийстве девушки задержан ее знакомый, ранее судимый за побои и угрозу убийством.

Знакомые убитой девушки в соцсетях утверждают, что некоторое время 17-летняя Анна Р. встречалась со своим убийцей, уроженцем Таджикистана, который был на десять лет старшее ее.

Сейчас эксперты проверяют семью погибшей девушки. По словам омбудсмена Болтенко, органам профилактики Новосибирской области важно понять, что могло привести к случившейся трагедии. Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что окажет всю необходимую помощь близким убитой Анны Р., если они в ней нуждаются.

Правоохранительные органы задержали мужчину, он признался в убийстве своей знакомой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее «Сиб.фм» писал, что подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске планировал сбежать из России.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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