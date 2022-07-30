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общество

Бойцы Росгвардии спасли около 80 человек с горящего хлебокомбината в Новосибирске

Фото Бойцы Росгвардии спасли около 80 человек с горящего хлебокомбината в Новосибирске
Фото Бойцы Росгвардии спасли около 80 человек с горящего хлебокомбината в Новосибирске

МЧС России по Новосибирской области

Около 80 человек эвакуировали сотрудники Росгвардии с горящего хлебокомбината в Ленинском районе Новосибирска.

Пожар на новосибирском хлебокомбинате начался вечером 29 июля. Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие территорию, заметили густой дым на предприятии и организовали эвакуацию сотрудников производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, крупный пожар произошел в Ленинском районе Новосибирска накануне вечером, 29 июля. Из загоревшейся вентиляционной шахты огонь перекинулся на кровлю склада хлебокомбината на ул. Широкой. Общая площадь горения составила порядка 250 квадратных метров. Чтобы ликвидировать возгорание, сотрудникам МЧС потребовалось около полутора часов.

В момент начала пожара на предприятии находилось до ста работников. Сотрудники Росгвардии приняли необходимые меры для исключения паники среди граждан и эвакуировали людей. В пресс-службе ведомства отметили, что эвакуация была организована в двух направлениях с целью недопущения давки. Всего росгвардейцы эвакуировали около 80 человек.

Ранее «Сиб.фм» писал, что росгвардеец в отпуске спас девушку от ударившего ее головой об асфальт мужчины.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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