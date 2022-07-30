В Новосибирске потушили пожар на хлебокомбинате в Ленинском районе

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожарные полтора часа тушили возгорание на хлебокомбинате в Новосибирске.

Вечером 29 июля, в субботу, в Новосибирске потушили пожар на хлебокомбинате на ул. Широкая в Ленинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные и спасатели МЧС прибыли на вызов в 22:14 и до 23:50 тушили пожар при помощи техники. Всего на вызов приехали 16 машин и 56 человек.

Из-за пожара был поврежден вентиляционный короб и обрешетка кровли. Никто не пострадал: в момент пожара в здании не было работников. По оценкам МЧС, общая площадь пожара составляла 250 квадратных метров.

Напомним, вчера вечером потушили пожар в квартире на 7 этаже многоэтажного дома в Горском микрорайоне. Людей внутри горевшей квартиры не было. Спасатели эвакуировали трех жильцов верхних этажей дома. Еще десять человек эвакуировались самостоятельно до прибытия первых подразделений пожарной охраны. В результате пожара оказались повреждены балкон и кухня квартиры на площади 6 «квадратов», остальная площадь квартиры закопчена.

Также в июле пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома. На момент прибытия первых пожарных расчётов частный дом, в котором размещались четыре семьи, уже полностью горел. Пламя охватило и надворные постройки, пристроенные к зданию. Чтобы эвакуировать мужчину, пожарным понадобилось срезать с окна металлические решётки.