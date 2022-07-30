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общество

Дети играют среди крыс в аварийном доме 1945 года постройки в Новосибирске

Фото Дети играют среди крыс в аварийном доме 1945 года постройки в Новосибирске
Фото Дети играют среди крыс в аварийном доме 1945 года постройки в Новосибирске

Фото: Google Maps, июнь 2021

В аварийном доме в микрорайоне Расточка жильцы живут среди полчищ крыс.

На улице Бурденко, дом 10, в микрорайоне Расточка в Новосибирске дети играют среди крыс. Об этом рассказали местные жители в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Трехэтажное здание построили в 1945 году, а в 2017 году городские службы признали его аварийным. Но жителей с тех пор еще никуда не расселили. Жить им приходится среди рушащихся стен, гнилых ступеней в подъезде, ржавых труб и металлических конструкций.

Сейчас в жоме живут несколько семей с детьми, которые вынуждены играть среди крыс. Их постоянно травят, но грызуны возвращаются через дыры в полу и крыше.

Напомним, в конце мая жительница Новосибирска рассказала о крысах, живущих на мусорной свалке около детского сада в Дзержинском районе. По словам женщины, из дыры в асфальте под мусорным контейнером постоянно вылезает огромное количество крысят.

Ранее сообщалось, что жители аварийных домов в Новосибирской области получат новое жильё. Это предусмотрено региональной программой переселения из аварийного жилья, ускоренная реализация которой происходит в настоящее время.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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