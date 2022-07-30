Минэкономразвития запустит эксперимент по выдаче разрешений на охоту в онлайн-формате в Новосибирской области

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Новосибирские охотники смогут получить разрешение на охоту онлайн.

Минэкономразвития России запустило эксперимент по выдаче разрешений на охоту в электронном формате. Соответствующее предложение в министерство направило Минприроды Новосибирской области.

Новосибирская область станет первым регионом, в котором начнут выдавать разрешения на охоту в электронном виде. С такой идеей выступило Минприроды региона и получило согласие от Минэкономразвития РФ, сообщили в правительстве НСО.

В регионе есть техническая возможность массово предоставлять в электронном виде госуслугу по выдаче разрешений на охоту. В прошлом году в НСО было выдано около 43 тысяч обычных разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Многие охотники отмечают, что получать разрешение онлайн было бы удобнее. В Минприроды НСО надеются, что эксперимент позволит сократить очереди и даст возможность оказывать эту услугу круглосуточно.

Заявление на выдачу разрешения охотники смогут подать через портал Госуслуг. После оплаты пошлины и рассмотрения заявки разрешение на охоту станет доступно в личном кабинете гражданина.

Если опыт по цифровизации услуги по выдачу охотничьих разрешений окажется успешным, эксперимент будут внедрять и в остальных субъектах Российской Федерации.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирской области с 8 августа начнут выдавать разрешения на добычу медведя.