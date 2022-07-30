Жители Новосибирска массово едут на отдых в Яровое

Фото: Татьяна Шуките / Алтайтурцентр

Жители Новосибирска выбирают для отдыха город Яровое в Алтайском крае.

Новосибирцы массово едут отдыхать в город Яровое. Об этом рассказала одна из отдохнувших на алтайском курорте в материале «АиФ-Новосибирск».

Город Яровое находится в Алтайском крае, за 400 километров от Новосибирска. Доехать на автомобиле туда можно за 5 часов. Рядом с городом находится озеро Большое Яровое, которое и дало название маленькому городку с населением 17 тыс. человек.

Малое население не мешает Яровому ощущаться как маленький курорт. На берегу озера расположены несколько песчаных пляжей с беседками, банями, возможностью поставить палатку и водными развлечениями вроде катамарана.

За 30 км от города находится соленое озеро Бурлинское. Также его называют Бурсоль или Озеро Розовое — из-за воды, которая меняет цвет на закате. Из-за очень пологого дна озера розовая водная гладь может расстилаться на 2-3 сотни метров от берега.

Напомним, недавно жительница Новосибирска лишилась 500 тысяч рублей во время отдыха в Яровом. Это не связано с курортом: ее обманули телефонные мошенники.

Также в числе других популярных курортов Сибири — Шерегеш в Кемеровской области. Сезон открывается в ноябре и длится до мая, среднее время в пути на автомобиле — от 6 до 7 часов. Шерегеш славится своим «пухляком» – мягким и сухим снегом, комфортным для катания в любую погоду. Он не твердеет и практически не обваливается – это уменьшает опасность схода лавин.