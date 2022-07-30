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общество

Мошенницу из Новосибирска задержали за торговлю несуществующими продуктами

Фото Мошенницу из Новосибирска задержали за торговлю несуществующими продуктами
Фото Мошенницу из Новосибирска задержали за торговлю несуществующими продуктами

Фото unsplash.com / John Schnobrich

Полицейские задержали мошенницу из Новосибирска, которая выставляла на продажу якобы дешевые несуществующие продукты.

Женщина обманывала жителей Новосибирска, предлагая им купить продукты по привлекательной цене. О задержании сибирячки сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

От рук мошенницы пострадали несколько жителей Заельцовского и Ленинского районов Новосибирска. В Сети женщина обещала новосибирцам продать им продукты питания по крайне низким ценам, брала деньги и исчезала. Поймали ее после того, как жертвы мошенницы обратились в полицию.

Полицейские быстро вычислили подозреваемую и установили ее личность. Ею оказалась 37-летняя жительница Новосибирской области. У нее изъяли тетрадь с перечнем заказов стоимостью от 5 до 15 тысяч рублей, по которым товары не были доставлены покупателям.

Против мошенницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Сотрудники МВД устанавливают полную сумму денег, которые похитила фигурантка уголовного дела.

Недавно стало известно, что мошенницы украли 600 тысяч рублей у 95-летней пенсионерки в Новосибирске. Правнук пожилой женщины пожаловался на полицейских, которые за пять часов не приехали на вызов о мошенничестве, а в это время пенсионерка переживает, что ее не на что будет хоронить.

Ранее «Сиб.фм» писал, что телефонные мошенники с Украины выманивают деньги у жителей Новосибирска.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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