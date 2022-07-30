Опубликован прогноз погоды на август 2022 в Новосибирске

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Синоптики в прогнозе на август предупредили о холодном завершении лета в Новосибирске.

Яндекс.Погода и Gismeteo опубликовали прогнозы на август 2022 года. Сервисы сходятся на том, что последние дни месяца будут дождливыми и холодными.

Погодные сервисы обычно предоставляют точные прогнозы на 10 дней вперед. Для ежемесячных прогнозов они оценивают средние значения за предыдущие 10 лет. Это значит, что данные с 9 до 31 августа могут быть не очень точными.

Яндекс.Погода оценивает август 2022 года как теплый месяц: температура днем опустится ниже +20°C только 3 дня из 31.

Синоптики ожидают 5 ясных дней и 9 дней с длительными осадками. Остальные 16 дней ожидаются облачными. В среднем в августе будет слабый северо-восточный ветер (не выше 5,5 м/с) и высокая влажность воздуха. За этот месяц обычно выпадает около 30% годовой нормы осадков.

Сервис Gismeteo дает более пессимистичный прогноз. Несмотря на то, что синоптики сервиса ожидают в августе целых 9 солнечных дней, они также предупреждают о значительном похолодании: с 20 августа дневная температура опустится ниже +20°C, а ночная — ниже +10°C. Всего в августе будет 14 дождливых дней.

Ранее сообщалось, что туристы из Новосибирска не отказались от путёвок в Сочи после шторма. Более того, в 2022 году черноморское направление стало более популярным, чем в предыдущие годы. Сибиряки охотно отдыхают и в родном округе: путёвки на Алтай распроданы полностью, заполнены многие санатории в Новосибирской области.

Также в начале июля аналитики МегаФона установили, что в этом году россияне стали чаще путешествовать за границу. Самые популярные направления — Белоруссия, Турция и Казахстан. Также в лидерах по росту турпотока — Киргизия (+71% по сравнению с 2019 годом) и Узбекистан (+55%).