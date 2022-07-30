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общество

Под Новосибирском рыбаки оставляют горы мусора на берегу Обского моря

Фото Под Новосибирском рыбаки оставляют горы мусора на берегу Обского моря
Фото Под Новосибирском рыбаки оставляют горы мусора на берегу Обского моря

Фото vk.com / fishingsibru

Новосибирцы пожаловались на рыбаков, которые оставляют после себя горы мусора на берегу Обского моря.

Рыбак из Новосибирска поделился фотографией мусора на берегу Новосибирского водохранилища в районе села Боровое. Любители рыбалки оставляют пластиковые бутылки, пакеты и пищевые отходы прямо у воды.

«Народ! Вы люди или быдло живущие одним днем? Разве так сложно за собой мусор собрать и увезти до ближайшего мусорного бака? Смогли же сюда это привезти», – возмутился мужчина в соцсетях.

Рыбаки в Новосибирской области не всегда отличаются примерным поведением. Судя по всему, многие из них после рыбалки ленятся увозить с собой мусор. На кадрах, опубликованных рыбаком, видно, что на берегу водохранилища валяются пустые пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы.

«И такие кучи в каждом кусту», – резюмировал автор поста.

В комментариях новосибирцы отметили, что этот случай далеко не единственный. Они утверждают, что все берега Обского моря завалены пакетами с мусором. Похожую картину жители Новосибирской области наблюдают в районах Караканского бора, села Сенчанка и других местах.

«Бутылки, банки из-под червей, ведра из-под каши... Народ вообще одним днем жить стал»; «Всегда не понимал таких. Ну да, выпил допустим, пожрал. Но будь ты не свиньей»; «А потом удивляемся, почему все платным делают», – пишут новосибирцы.

Ранее «Сиб.фм» писал, что зимой новосибирцы жаловались на поведение рыбаков в Затоне, которые оставляли после себя горы окурков и пустые банки.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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