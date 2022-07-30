Под Новосибирском рыбаки оставляют горы мусора на берегу Обского моря

Фото vk.com / fishingsibru

Новосибирцы пожаловались на рыбаков, которые оставляют после себя горы мусора на берегу Обского моря.

Рыбак из Новосибирска поделился фотографией мусора на берегу Новосибирского водохранилища в районе села Боровое. Любители рыбалки оставляют пластиковые бутылки, пакеты и пищевые отходы прямо у воды.

«Народ! Вы люди или быдло живущие одним днем? Разве так сложно за собой мусор собрать и увезти до ближайшего мусорного бака? Смогли же сюда это привезти», – возмутился мужчина в соцсетях.

Рыбаки в Новосибирской области не всегда отличаются примерным поведением. Судя по всему, многие из них после рыбалки ленятся увозить с собой мусор. На кадрах, опубликованных рыбаком, видно, что на берегу водохранилища валяются пустые пластиковые бутылки, пакеты и другие отходы.

«И такие кучи в каждом кусту», – резюмировал автор поста.

В комментариях новосибирцы отметили, что этот случай далеко не единственный. Они утверждают, что все берега Обского моря завалены пакетами с мусором. Похожую картину жители Новосибирской области наблюдают в районах Караканского бора, села Сенчанка и других местах.

«Бутылки, банки из-под червей, ведра из-под каши... Народ вообще одним днем жить стал»; «Всегда не понимал таких. Ну да, выпил допустим, пожрал. Но будь ты не свиньей»; «А потом удивляемся, почему все платным делают», – пишут новосибирцы.

Ранее «Сиб.фм» писал, что зимой новосибирцы жаловались на поведение рыбаков в Затоне, которые оставляли после себя горы окурков и пустые банки.