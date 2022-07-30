В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию

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Российские пенсионеры могут получить первую 13-ю пенсию уже в декабре 2022 года.

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что рассчитывает на принятие законопроекта от 13-й пенсии осенью 2022 года.

«Рассчитываем, что инициатива о выплате 13-й пенсии будет принята в осеннюю сессию Госдумы с тем, чтобы уже к этому Новому году российские пенсионеры смогли получить эту помощь», – сказал Миронов.

Напомним, законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии будет внесен в ГД группой депутатов осенью 2022 года. По словам Миронова, они готовы объединиться с другими фракциями, чтобы получить поддержку своей инициативы.

Авторы идеи предполагают, что 13-ю пенсию россиянам начнут выплачивать ежегодно. При этом первую такую пенсию пожилые люди должны получить уже в декабре 2022 года.