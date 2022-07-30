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В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии в декабре

Фото В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии в декабре
Фото В Госдуму внесли законопроект о 13-й пенсии в декабре

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутаты Госдумы предложили на рассмотрение законопроект о 13-й пенсии перед новогодними праздниками.

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект «Об изменениях в закон "О страховых пенсиях"». В этом законопроекте предлагается раз в год, в декабре, выплачивать дополнительную пенсию. По аналогии с новогодней премией, ее называют 13-й пенсией.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить в два раза фиксированную часть страховой пенсии начиная с 70 лет, а не с 80, как устанавливает действующий закон.

В пояснительной записке к документу авторы закона проекта обращают внимание на то, что Россия занимает в рейтинге благополучия пожилых людей 65-е место по данным индекса AgeWatch. Россия также занимает 86 место в рейтинге со средней ожидаемой продолжительностью жизни 60 лет.

Авторы законопроекта подчеркивают необходимость решительных мер для улучшения жизни пожилых людей и оценивают бюджет на реализацию в 655 млрд. рублей.

По словам других депутатов Госдумы, 13-я пенсия сделает то же самое, что и индексация пенсий. Тем более что для любого из вариантов в государственном бюджете есть средства, несмотря на санкции и экономическое давление.

Напомним, ранее в Госдуме обсуждали выплаты в размере 10 тысяч рублей к 1 сентября для семей с детьми. Вопрос все еще открыт. Как сказал экономист Андрей Лобода, по 10 000 рублей семьям могут дать уже в начале августа.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как рассчитываются отпускные в 2022 году, и за сколько дней до отпуска должны выплатить деньги.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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