В ДНР уничтожили элитный батальон президента Украины

Фото unsplash.com / israel palacio
Более 140 нацистов из батальона президента Украины уничтожены на территории ДНР высокоточными ракетами.
ВС РФ уничтожили воинский железнодорожный эшелон, перевозивший элитный батальон президента Украины. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 30 июля.
«Высокоточным оружием воздушного базирования 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск в ДНР, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», – говорится в сообщении.
На месте ликвидированы более 140 нацистов. Еще около 250 боевиков получили ранения.
Кроме того, ударами «Искандеров» в Харьковской области разрушен пункт временной дислокации нацистов «Кракена», уничтожены более 30 членов формирования.
Ранее «Сиб.фм» писал, что 50 пленных украинских боевиков погибли в колонии в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ.
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