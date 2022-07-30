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общество

В ДНР уничтожили элитный батальон президента Украины

Фото В ДНР уничтожили элитный батальон президента Украины
Фото В ДНР уничтожили элитный батальон президента Украины

Фото unsplash.com / israel palacio

Более 140 нацистов из батальона президента Украины уничтожены на территории ДНР высокоточными ракетами.

ВС РФ уничтожили воинский железнодорожный эшелон, перевозивший элитный батальон президента Украины. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 30 июля.

«Высокоточным оружием воздушного базирования 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск в ДНР, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», – говорится в сообщении.

На месте ликвидированы более 140 нацистов. Еще около 250 боевиков получили ранения.

Кроме того, ударами «Искандеров» в Харьковской области разрушен пункт временной дислокации нацистов «Кракена», уничтожены более 30 членов формирования.

Ранее «Сиб.фм» писал, что 50 пленных украинских боевиков погибли в колонии в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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