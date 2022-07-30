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общество

В Новосибирске водитель Suzuki сбил 6-летнего ребенка в Ленинском районе

Фото В Новосибирске водитель Suzuki сбил 6-летнего ребенка в Ленинском районе
Фото В Новосибирске водитель Suzuki сбил 6-летнего ребенка в Ленинском районе

ГИБДД г. Новосибирск

Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте на территории Ленинского района Новосибирска.

В Новосибирске водитель автомобиля Suzuki сбил 6-летнего ребенка. Мальчик пытался перейти дорогу в неположенном месте, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне на территории Ленинского района Новосибирска. Водитель внедорожника Suzuki Grand Vitara ехал по улице Троллейной, когда на дорогу резко выбежал мальчик. Так как ближайший пешеходный переход был расположен далеко от места происшествия, заметить ребенка водитель не успел.

Шестилетний ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в медицинскую организацию.

Ранее «Сиб.фм» писал, что водитель Land Cruiser сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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