Авиашоу в Мочище 31 июля 2022: прямая онлайн трансляция

Фото из паблика "Авиашоу в Мочище" в группе "ВК", видео из паблика "Аэродром Мочище Новосибирск"

Авиашоу "Будем жить!" проходит в Новосибирске 31 июля 2022: наблюдать за фигурами высшего пилотажа можно в режиме онлайн.

31 июля 2022 года в Новосибирске на аэродроме Мочище проходит масштабный авиафестиваль "Будем жить". Прямую трансляцию с мероприятия ведёт аэродром Мочище в паблике в "ВК".

Шоу проводится в поддержку Вооруженных сил России в специальной военной операции по защите Донбасса, посвящённое 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

С 10.45 утра начались показательные выступления авиационной техники и пилотажных групп, в том числе старейшей в России пилотажной группы «Русь» на истребителях L-29 «Альбатрос». Одновременно на главной сцене проходит праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов.