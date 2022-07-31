Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Авиашоу в Мочище 31 июля 2022: прямая онлайн трансляция

Фото Авиашоу в Мочище 31 июля 2022: прямая онлайн трансляция
Фото Авиашоу в Мочище 31 июля 2022: прямая онлайн трансляция

Фото из паблика "Авиашоу в Мочище" в группе "ВК", видео из паблика "Аэродром Мочище Новосибирск"

Авиашоу "Будем жить!" проходит в Новосибирске 31 июля 2022: наблюдать за фигурами высшего пилотажа можно в режиме онлайн.

31 июля 2022 года в Новосибирске на аэродроме Мочище проходит масштабный авиафестиваль "Будем жить". Прямую трансляцию с мероприятия ведёт аэродром Мочище в паблике в "ВК".

Шоу проводится в поддержку Вооруженных сил России в специальной военной операции по защите Донбасса, посвящённое 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

С 10.45 утра начались показательные выступления авиационной техники и пилотажных групп, в том числе старейшей в России пилотажной группы «Русь» на истребителях L-29 «Альбатрос». Одновременно на главной сцене проходит праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14028
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11902
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
11836
День ВМФ-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе
9628
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9143
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9114
Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться
8931
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске