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Главный военно-морской парад в день ВМФ-2022: прямая онлайн трансляция

Фото Главный военно-морской парад в день ВМФ-2022: прямая онлайн трансляция
Фото Главный военно-морской парад в день ВМФ-2022: прямая онлайн трансляция

Фото с сайта Минобороны РФ, видео - телеканала Санкт-Петербург в "ВК"

Масштабный военно-морской парад в честь для ВМФ пройдёт 31 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция мероприятия начнётся в 10:50 по московскому или в 14:50 по новосибирскому времени.

31 июля В Санкт-Петербурге пройдёт торжественный парад судов в честь Дня ВМФ. Телеканал «Санкт-Петербург» начнет освещать мероприятия в рамках Дня ВМФ с 08:30 утра по московскому времени (в 14:50 по новосибирскому времени). Трансляция главного военно-морского парада будет доступна и на сайте Сиб.фм. Для просмотра обновите, пожалуйста, страницу браузера.

В параде примут участие 47 боевых кораблей, подводные лодки и катера, которые в честь 77-летия Победы в ВОВ пронесут знамена прославленных соединений ВМФ. По Неве пройдут фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург», корвет «Меркурий», гафельный куттер «Лукулл», бриг «Триумф», марсельная шхуна «Леди Л», шхуна «Надежда», 54-пушечный линейный корабль «Полтава», бриг «Россия», малый ракетный корабль «Великий Устюг» – далеко неполный список лучших образцов российского флота.

Число воздушных судов составит 42 единицы.Кроме парада зрителей ожидает яркая культурная программа — на Дворцовой площади прозвучит рок-опера «Юнона и Авось». Начало в 21:00.

В 22:45 над городом прогремит салют, а в 23:20 состоится праздничный концерт Александра Розенбаума «По местам стоять!».

Напомним, ранее сообщалось, что парад посетит президент РФ Владимир Путин.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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