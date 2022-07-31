Грузди размером с ладонь собирают грибники в Новосибирске

Фото из группы "Грибы и грибные места Новосибирск" в "ВК"
В Новосибирской области этим летом грибники ставят рекорды. Местная жительница собрала целое ведро огромных груздей.
В Новосибирском районе, недалеко от села Боровое, охотницы за грибами набрели на поляну с "трофеями". В результате, женщины собрали большой урожай груздей и других грибов.
В тематическом паблике "вкотнтакте" одна из них поделилась своими достижениями.
- "Прогулялись немного с сестрой. С одного лесочка больше ведра сырого груздя, на удивление чистеньких много. Остальные пришлось поискать... Так же собрали немного лисичек и беленьких". — сообщила подписчица паблика Елена.
Ранее Сиб.фм рассказывал о грибах, которые могут убить человека за считанные часы.
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