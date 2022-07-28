Смерть неизбежна: пять грибов, яд которых убивает человека за несколько часов

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При сборе грибов в лесу важно быть осторожным, ведь среди них могут попадаться несъедобные и ядовитые виды. Употребление такого гриба может привести к сильному отравлению или летальному исходу. Сиб.фм публикует пять самых опасных вида грибов.

Бледная поганка

Этот гриб считается одним из самых ядовитом во всём мире. Согласно легенде, в древнем Риме этот гриб подносили императорам. По одной из версий жена римского императора Клавдия Агриппина накормила супруга бледными поганками, чтобы сделать сына Нерона правителем.

В наши дни поганками травятся чаще всего неопытные грибники: они путают их то с сыроежками, то с шампиньонами. При этом съев даже маленький кусочек — 1,5 грамма грибочка — можно попасть в больницу, а целый гриб почти наверняка приведет к смерти.

При этом помощь оказать вряд ли успеют: бледная поганка — гриб «отложенного действия». Симптомы отравления проявляются не сразу. Через 6-12 часов начинаются боли в животе, рвота, кровавый понос, сильнейшее обезвоживание и практически сразу поражаются почки, печени, центральная нервная система. Потом кажется, что человек пошел на поправку — это называется «ложным облегчением», после которого наступает снова ухудшение и смерть.

Галерина окаймленная

Этот гриб, по своему действию, схож с бледной поганкой — сильнейший яд, который сначала проникает в ткани и органы, а потом уж начинает действовать. В России в последнее время таких грибов становится все больше.

Этот гриб можно спутать с летними опятами, но есть характерное отличие — галерина (она же «похоронный колокол») не растет «сростками», кучками. Эти грибы стоят по одному, максимум, касаясь ножек друг друга.

Если съесть галерину, то через какое-то время у человека начнется диарея, рвота, повышение температуры. Если вовремя не распознать отравление и не начать лечение, то человек умрет от поражения печени.

Лепиота коричнево-красная

Полчаса и смерть — настолько высокая в этом грибе концентрация нитрилов и цианидов. Проще говоря, съевший его травится цианистым калием — одним из самых знаменитых в мире ядов. Практически сразу происходит паралич центральной нервной системы, поражения головного мозга и угнетение дыхания.

Отметим, что в России лепиоты на данный момент нет. Однако она широко распространена в Западной Европе, а также в Азербайджане и Казахстане.

У этого гриба есть следующие отличительные особенности: при всей своей невзрачности он вкусно пахнет апельсином. Но, срезанный, когда подсыхает, начинает пахнуть весьма резко и неприятно.

Паутинник

Этот гриб может быть съедобен, но два его вида: паутинник красивейший и паутинник горький — крайне опасны. Они содержат яд орелланин. Его коварство заключается в том, что симптомы могут проявиться даже спустя пару недель, да и похожи они с начала будут на грипп. Но если вовремя не распознать отравление, то в итоге яд приведет к почечной недостаточности и летальному исходу.

В России паутинник водится в основном в болотистых местностях, за что в народе получил название «приболотник». Его внешне сложно отличить от съедобных грибов, поэтому лучше соблюдать главное правило грибника: не уверен — не бери.

Огненный коралл (каентаке)

С этим грибом могут столкнуться путешественники по Азии, но несколько лет назад его обнаружили и в Австралии. В Японии и Корее зафиксированы смерти от отравления его ядом. Токсины, которые содержит этот гриб приводят к полиорганной недостаточности.

Причем есть его, чтобы отравиться, даже не обязательно. Это единственный гриб в мире, который нельзя даже трогать — токсины проникают даже через кожу. И после этого на счету каждая минута: на коже этот гриб оставляет сильнейшее воспаление, а попадая внутрь приводит в итоге к некрозу печени и острой почечной недостаточности.

Ранее Сиб.фм рассказал о самых грибных районах Новосибирской области в 2022 году. В текущем году грибники набрали особенно богатый урожай, среди которого всеми известные грузди.

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