Игры котят манула Мии в Новосибирском зоопарке попали на видео

Фото и видео Романа Паулова из паблика "Новосибирский зоопарк" в "ВК"

Блогер Роман Паулов снял на видео шестерых котят манула Мии, которые устроили игры в Новосибирском зоопарке.

Играющих друг с другом детёнышей манулов в Новосибирском зоопарке снял на видео блогер Роман Паулов. Малыши совсем недавно появились на свет, однако уже освоили приемы нападения и научились быстро бегать. Ролик менее чем за сутки собрал свыше 20 тысяч просмотров. Он размещен в паблике "Новосибирский зоопарк" в "ВК".

Как ранее писал Сиб.фм, котята у манула Мии родились около месяца назад. Посетители зоопарка не сразу смогли увидеть потомство, так как первое время детеныши старались не покидать укрытие. Но с каждым днём маленькие манулы становятся все решительнее.

Новосибирцы с удовольствием смотрят и комментируют новое видео Романа Паулова.

"Судя по подвижности и упитанности деток- мама явно поглощена уходом за ними и отлично справляется!"; "Видно по ней, что ей бы в отпуск, на море, а котят оставить на папу, пусть сделает хоть что-то для дома! А то тянет всё одна. А так очень очаровательная и милая мама и прекрасные дети"; "А мама прямо бдит, на всякий случай ограждая котят от излишнего внимания"; "Сама нежность!", "Милота", — написали комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранена, — ред.)

В зоопарке имени Р.А. Шило манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению этого вида. Потомки родившихся в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.

У посетителей зоопарка Новосибирска манулы являются одними из самых любимых для наблюдений животных. Недавно спящий на своём хвосте манул из Новосибирского зоопарка за сутки набрал пять тысяч лайков.