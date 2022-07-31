Многодетная мать пропала в Новосибирской области

Фото "Лиза Алерт"

Жительницу села Сокур Мошковского района Новосибирской области вот уже неделю разыскивают близкие и волонтеры.

24 июля в Новосибирской области пропала 31-летняя Юлия Коренкова, проживающая в селе Сокур Московского района. По имеющейся информации женщина планировала навестить родственников, однако внезапно перестала выходить на связь. Поисками пропавшей сейчас занимаются волонтеры из отряда «Лиза Алерт», они распространяют ориентировки, прочесывают местность, опрашивают знакомых Юлии. Однако, пока результата нет.

Приметы женщины: рост – 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы светло-русые. На момент исчезновения она была одета в белую футболку, светло-синие джинсы и бежевые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, необходимо связаться с отрядом волонтеров по телефону «горячей линии»: 8-800-700-54-52 или позвонить по номеру 112.

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