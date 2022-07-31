В Новосибирске опубликован точный прогноз погоды на август 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске синоптики опубликовали прогноз на август 2022 года.

Прогноз погоды на август 2022 года в Новосибирске разместили два погодных сервиса — gismeteo.ru и Яндекс.Погода.

По данным Gismeteo, в августе жителей Новосибирска ожидает 14 дождливых дней, солнце будет светить всего 9 дней. При этом средние дневные и ночные температуры буду довольно низкими. Уже с 20 августа дневная температура опустится ниже +20°C, а ночная — ниже +10°C.

Самым тёплым днём в августе станут 7 и 8 число: по данным сервиса в городе ожидается до +25 градусов. Холоднее всего будет 26 и 27 августа — воздух остынет до +17 градусов днём.

Яндекс.Погода даёт более оптимистичный прогноз: пять солнечных дней против девяти дождливых. Остальное время ожидается облачность и северо-восточный ветер (не выше 5,5 м/с) с высокой влажностью воздуха. Отмечается, что в августе может выпасть до 30% годовой нормы осадков.

Что касается температуры воздуха, то днём воздух будет прогреваться до 18-20 градусов, ночью столбики термометров покажут 14-15 градусов тепла.

Напомним, летом 2022 года жители Новосибирска выбирают для отдыха город Яровое в Алтайском крае.