Пожелтевшие в июле тополя удивили жителей Новосибирска

Фото Сиб.фм

Тополя в центре Новосибирска пожелтели уже в июле 2022 года, задолго до начала листопада.

Жители Новосибирска заметили пожелтевшие раньше срока тополя на тротуаре по улице Гоголя. Деревья полностью пожелтели и сбросили листву в июле. Об этом в редакцию сообщила читательница Ольга.

"Идешь по Гоголя и — бац — попадаешь в осень! Три или четыре тополя подряд стоят полностью лысые. Листья опали, лежат на асфальте. Ощущение какого-то сюра, потому что на улице градусов 30 жары. Да и июль на календаре вообще-то", — рассказала Ольга.

По её словам, снимки сделаны 30 июля рядом с домом по улице Гоголя, 23.

Сибирячка предположила, что деревья попросту больны.

"Вряд ли у них наступила преждевременная осень. Скорее всего, полили какой-то гадостью", — сказала собеседница.

Все остальные деревья по этому адресу выглядят здоровыми. Желтых листьев на них не наблюдается.

Ранее Сиб.фм опубликовал прогноз погоды на август 2022 года. Новосибирцев ожидает много пасмурных дней, особенно прохладными станут последние числа месяца.