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общество

Пожелтевшие в июле тополя удивили жителей Новосибирска

Фото Пожелтевшие в июле тополя удивили жителей Новосибирска
Фото Пожелтевшие в июле тополя удивили жителей Новосибирска

Фото Сиб.фм

Тополя в центре Новосибирска пожелтели уже в июле 2022 года, задолго до начала листопада.

Жители Новосибирска заметили пожелтевшие раньше срока тополя на тротуаре по улице Гоголя. Деревья полностью пожелтели и сбросили листву в июле. Об этом в редакцию сообщила читательница Ольга.

Фото Пожелтевшие в июле тополя удивили жителей Новосибирска 2

"Идешь по Гоголя и — бац — попадаешь в осень! Три или четыре тополя подряд стоят полностью лысые. Листья опали, лежат на асфальте. Ощущение какого-то сюра, потому что на улице градусов 30 жары. Да и июль на календаре вообще-то", — рассказала Ольга.

По её словам, снимки сделаны 30 июля рядом с домом по улице Гоголя, 23.

Сибирячка предположила, что деревья попросту больны.

Фото Пожелтевшие в июле тополя удивили жителей Новосибирска 3

"Вряд ли у них наступила преждевременная осень. Скорее всего, полили какой-то гадостью", — сказала собеседница.

Все остальные деревья по этому адресу выглядят здоровыми. Желтых листьев на них не наблюдается.

Фото Пожелтевшие в июле тополя удивили жителей Новосибирска 4

Ранее Сиб.фм опубликовал прогноз погоды на август 2022 года. Новосибирцев ожидает много пасмурных дней, особенно прохладными станут последние числа месяца.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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