Редкого линя поймал в притоке Оби рыбак из Новосибирска

Фото Сергея Чикина из группы "Рыбалка в Новосибирске"

Редкого для Сибири линя поймал в притоке Оби рыбак из Новосибирска.

Рыбак из Новосибирска Сергей Чикин поймал линя в притоке Оби. Эта рыба редко встречается в водоёмах Сибири, поэтому мужчина поспешил рассказать о своём улове в профессиональном паблике «Рыбалка в Новосибирске» в "ВК".

"Вот и мне улыбнулась удача. Редкость в наше время. Взял на червя с опарышем, удочка поплавочная. На удивление пойман был в час дня, в жару", — поделился Чикин.

Со слов рыбаков, поймать линя — задача непростая. Рыба отличается медлительностью и может часами не реагировать на приманку.

Он не стал называть точное место улова, отметив, что заядлые рыбаки и так узнают его по фото.

Как предположили комментаторы, редкий для Сибирь линь обитал в реке Курья, которая впадает в Обь. Поймать такую рыбу в этих краях — действительно удаётся крайне редко.

«Браконьеры сети ставили весной [там], где Курья впадает в Обь. И из за этого рыбы не стало», — отметили комментаторы.

Напомним, 30 июля рыбак Александр Тимофеев поймал необычную золотую рыбу в одном из озер Новосибирской области.

Также весной 2022 года браконьер из Новосибирска выловил рыбу у Камчатки на 30 млн рублей. Следствие предполагает, что мужчина занимался незаконным выловом рыбы в марте и апреле 2022 года в Баренцевом море. За это время он выловил более 38 тонн трески и свыше 11 тонн терпуга.