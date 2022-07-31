Смертельное ДТП с фурой произошло на Северном объезде Новосибирска

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
В воскресенье, 31 июля, на Северном объезде Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием фуры и автомобиля Лада Гранта.
Смертельное ДТП с участием грузовика и отечественного седана Лада Гранта произошло на Северном объезде Новосибирска вечером 31 июля.
"Наши подписчики сообщают, что произошло столкновение с грузовиком. Вероятно, погиб один из пассажиров седана LADA Granta", — сообщается в паблике АСТ-54 в соцсети "ВК".
Судя по кадрам с места аварии, Лада получила сильнейшие повреждения. Автомобиль практически разорвало на две части.
Подробности выясняются.
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