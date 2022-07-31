Уголовное дело возбуждено после гибели 4 человек в пожаре под Новосибирском

Фото СУ СУР

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в результате пожара дачного дома в Коченёвском районе.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырёх человек — двоих взрослых и двоих детей — в результате пожара в Коченёвском районе Новосибирской области.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — сообщили 31 июля в СУ СКР по региону.

Как уточнили в ведомстве, пожар в двухэтажном дачном доме начался ближе к полуночи на улице Центральная СНТ «Энергетик».

После тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, 3-летнего мальчика и 11-летней девочки.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в момент трагедии в доме находилась ещё одна женщина 1968 года рождения. Ей удалось спастись. С ожогами пострадавшая госпитализирована в Коченевскую районную больницу.

На тушении дома было задействовано 29 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 6 единиц техники.