Уголовное дело возбуждено после гибели 4 человек в пожаре под Новосибирском

Фото СУ СУР
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в результате пожара дачного дома в Коченёвском районе.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырёх человек — двоих взрослых и двоих детей — в результате пожара в Коченёвском районе Новосибирской области.
"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — сообщили 31 июля в СУ СКР по региону.
Как уточнили в ведомстве, пожар в двухэтажном дачном доме начался ближе к полуночи на улице Центральная СНТ «Энергетик».
После тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, 3-летнего мальчика и 11-летней девочки.
"В ходе осмотра места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, в момент трагедии в доме находилась ещё одна женщина 1968 года рождения. Ей удалось спастись. С ожогами пострадавшая госпитализирована в Коченевскую районную больницу.
На тушении дома было задействовано 29 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 6 единиц техники.
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