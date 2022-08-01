Жители Новосибирской и Томской областей пугают друг друга сообщениями о растерзанной медведем смертнице

Фото из соцсетей и рассылки в мессенджерах

В Томской и Новосибирской областях местные жители пересылают друг другу информацию о растерзанной медведем девушке. В каждом регионе меняется название населённого пункта, но суть остаётся одинаковой. Корреспондент Сиб.фм выяснил, откуда были взяты шокирующие кадры.

Жуткие кадры первыми начали рассылать друг другу жители Томской области. На них растерзанная девушка и убитый медведь. Одним из абонентов в мессенджерах приходила информация, что такое зверство произошло этим летом в Тегульдетском районе, другим – в Зырянском.

На этой неделе девушку сменил мужчина, также погибший от лап медведя. В УМВД России по Томской области даже вынуждены были опровергать фейки.

В беседе с журналистом «КП-Томск» миф о новом нападении развенчал и зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий Истомин.

«Этой фотографии уже несколько лет, если бы что-то подобное произошло у нас в регионе, мы бы знали об этом», — отметил охотовед.

Тем временем, растерзанная девушка уже появилась в Новосибирске. На этот раз вовлечённые в рассылку фейков утверждают, что новый случай нападения произошёл вблизи Колывани.

Как и в Томской области, эти кадры в столице Сибири также назвали фейком. Весной этого года медведей действительно видели под Новосибирском, но на людей они не нападали.

Корреспондент Сиб.фм промониторил просторы интернета и выяснил, что на фото – смертница Карина Спиридонова. Эти кадры в ноябре 2018 года облетели почти все российские СМИ: 25-летняя девушка взорвала себя на КПП полиции в Грозном. К счастью, теракт четырёхлетней давности не удался и никто кроме смертницы не погиб.