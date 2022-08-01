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общество

11-летнего мальчика госпитализировали после ДТП с Toyota в Новосибирске

Фото 11-летнего мальчика госпитализировали после ДТП с Toyota в Новосибирске
Фото 11-летнего мальчика госпитализировали после ДТП с Toyota в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

31 июля в Новосибирске после столкновения двух автомобилей Toyota пострадал 11-летний мальчик — его понадобилась помощь медиков.

Вечером 31 июля в Заельцовском районе произошла авария с участием двух машин марки Toyota: около дома №59 по улице Жуковского столкнулись Camry и Vitz.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области, в ДТП пострадал 11-летний мальчик — пассажир Toyota Vitz. По данным ведомства, его понадобилось доставить в лечебное учреждение.

Известно, что двигавшаяся со стороны улицы Красногорская Toyota Camry находилась под управлением 20-летнего водителя-мужчины, в то время как двигавшейся со стороны улицы Щорса Toyota Vitz управляла 41-летняя женщина-водитель.

Как писал Сиб.фм ранее, вечером 31 июля на Северном объезде произошло смертельное ДТП: в столкновении фуры и «Лады Гранты» погибли водитель и пассажирка.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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