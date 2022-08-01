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26-летний парень утонул под Димитровским мостом в Новосибирске

Фото 26-летний парень утонул под Димитровским мостом в Новосибирске
Фото 26-летний парень утонул под Димитровским мостом в Новосибирске

Фото из группы "МАСС" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске 26-летний мужчина утонул в Оби в районе Димитровского моста в воскресенье, 31 июля.

Спасатели в Новосибирске продолжают поиски тела 26-летнего мужчины, который утонул в районе Димитровского моста в Оби. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 31 июля. Об этом сообщил заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев в ходе время оперативного совещания в правительстве 1 августа.

Буреев уточнил, что поиски мужчины 1996 года рождения продолжались до 22:30 31 июля. Найти тело не удалось.

Напомним, 26 июля 20-летний парень утонул в карьере на жилмассиве «Горский» в Новосибирске. Также в сибирской столице 11 июля, утонул 19-летний студент из Китая.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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