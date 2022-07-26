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20-летний житель Новосибирска утонул в карьере «Горский»

Фото 20-летний житель Новосибирска утонул в карьере «Горский»
Фото 20-летний житель Новосибирска утонул в карьере «Горский»

Фото pexels.com

20-летний парень утонул в карьере на жилмассиве «Горский» в Новосибирске.

23 июля, в субботу, в карьере «Горский» на Горском жилмассиве утонул молодой человек. УК СК РФ по Новосибирской области начал проверку.

Следственный комитет подтвердил факт гибели парня. Погибшему было 20 лет. Смерть не удалось предотвратить несмотря на усиленные дежурства спасателей на водоеме. Об этом сообщил начальник Департамента ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Напомним, в начале июля 17-летний подросток утонул на диком пляже у Бугринского моста в Новосибирске. Как сообщает источник АиФ-Новосибирск из правоохранительных органов, юноша купался без присмотра взрослых, нырнул и больше не вынырнул. Прибывшие на место водолазы подняли тело погибшего.

Ранее также 9-летний мальчик утонул в реке Иня в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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