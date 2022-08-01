Автобус №34 врезался в учебный автомобиль в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

ДТП с участием автобуса №34 и учебного автомобиля произошло в Калининском районе.

1 августа на Юбилейном жилмассиве зафиксировали утреннюю аварию: там автобус №34 врезался сзади в учебный автомобиль. Информацию о происшествии опубликовали в сообществе «АСТ-54».

Как уточняется в публикации, информации о пострадавших не поступало. Тем не менее, транспортные средства получили значительный ущерб: задний бампер учебного автомобиля оказался ощутимо повреждён, при этом передняя панель автобуса тоже не осталась целой.

Уточняется, что столкновение произошло напротив дома №90 на улице Объединения.

«Авария незначительно затруднила движение на данном участке», — дополняется в публикации.

В комментариях новосибирцы поддержали ученика, который находился в автомобиле.

«Боевое крещение», «Зато сразу пережил стресс первой аварии», «Закалёный в автобоях», — написали жители города.

31 июля на Северном объезде произошло ДТП, ставшее смертельным: в аварии погибли водитель и пассажирка «Лады Гранты» — автомобиль столкнулся с фурой.