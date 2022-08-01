Бойцовская собака напала на женщину в Новосибирске

Фото: https://www.freepik.com/author/bublikhaus, из паблика "Наш дом Слобода"

Жительница Новосибирска пострадала от укуса бойцовской собаки в подъезде дома по улице Титова, 257.

Бойцовская собака напала на женщину в подъезде дома по улице Титова, 257 в Новосибирске. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. Об этом сообщается в паблике «Наш дом Слобода» в соцсети «ВКонтакте».

Со слов местных жителей, нападение произошло 31 июля.

Женщин с маленькой собачкой ожидала лифт, когда на нее набросился бойцовский пёс. Животное было без намордника, и даже присутствовавший рядом хозяин не смог удержать питомца.

На видео, которое размещено в сети, слышны крики пострадавшей. Сибирячке потребовалась помощь медиков.

«Видимо изначально, в пылу эмоций не придали значения месту укуса, так как на видео соседи просто разошлись в разные стороны. Но как позже нам сообщили, выяснилось, что была прокушена рука. Женщине пришлось вызывать скорую помощь», – сообщается в группе в "ВК".

Комментаторы призвали владельцев домашних животных крупных пород выгуливать собак только в намордниках. Иначе хозяевам грозит крупный штраф, а в случае причинения вреда окружающим — еще и уголовная ответственность.

Напомним, почти 400 жалоб на бродячих собак поступило в мэрию Новосибирска от жителей Ленинского района с начала 2022 года. Этот район стал лидером по количеству обращений от населения. Значительно меньше на бродячих псов жалуются жители Советского (183), Калининского (170), Первомайского (169), Дзержинского (157), Заельцовского (86), Железнодорожного (34) районов.