Ленинский район Новосибирска стал лидером по числу бродячих собак

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Почти 400 жалоб на бродячих собак поступило в мэрию Новосибирска от жителей Ленинского района с начала 2022 года.

В мэрии Новосибирска назвали районы города, жители которых чаще всего жалуются на бродячих собак. Около 400 заявок поступило из Ленинского района — он и стал антилидером по количество бездомных животных. Об этом сообщает "РБК Новосибирск".

"В первом полугодии 2022 года в Ленинском районе Новосибирска было зафиксировано 397 жалоб на бродячих и безнадзорных собак" — приводил издание данные городской администрации.

Для сравнения: в Октябрьском районе таких жалобы было 310, в Кировском — 299.

Значительно меньше на бродячих псов жалуются жители Советского (183), Калининского (170), Первомайского (169), Дзержинского (157), Заельцовского (86), Железнодорожного (34) районов.

За 6 месяцев 2022 года от жителей Центрального района Новосибирска поступило всего 23 обращения по поводу собак.

Стоит отметить, что в 2021 году в городе было зарегистрировано 3 282 случая нападения животных на людей, из которых со стороны безнадзорных собак 1 170 случаев, со стороны домашних питомцев — 1 968. Дикие животные (белки, ежи и другие) кусали горожан 144 раза.

Напомним, в марте 2022 года жительница Новосибирска пострадала в результате нападения бродячих собак. Животные набросились на женщину в Калининском районе и искусали ей ноги.