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Ленинский район Новосибирска стал лидером по числу бродячих собак

Фото Ленинский район Новосибирска стал лидером по числу бродячих собак
Фото Ленинский район Новосибирска стал лидером по числу бродячих собак

Фото pixabay.com

Почти 400 жалоб на бродячих собак поступило в мэрию Новосибирска от жителей Ленинского района с начала 2022 года.

В мэрии Новосибирска назвали районы города, жители которых чаще всего жалуются на бродячих собак. Около 400 заявок поступило из Ленинского района — он и стал антилидером по количество бездомных животных. Об этом сообщает "РБК Новосибирск".

"В первом полугодии 2022 года в Ленинском районе Новосибирска было зафиксировано 397 жалоб на бродячих и безнадзорных собак" — приводил издание данные городской администрации.

Для сравнения: в Октябрьском районе таких жалобы было 310, в Кировском — 299.

Значительно меньше на бродячих псов жалуются жители Советского (183), Калининского (170), Первомайского (169), Дзержинского (157), Заельцовского (86), Железнодорожного (34) районов.

За 6 месяцев 2022 года от жителей Центрального района Новосибирска поступило всего 23 обращения по поводу собак.

Стоит отметить, что в 2021 году в городе было зарегистрировано 3 282 случая нападения животных на людей, из которых со стороны безнадзорных собак 1 170 случаев, со стороны домашних питомцев — 1 968. Дикие животные (белки, ежи и другие) кусали горожан 144 раза.

Напомним, в марте 2022 года жительница Новосибирска пострадала в результате нападения бродячих собак. Животные набросились на женщину в Калининском районе и искусали ей ноги.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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