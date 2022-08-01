Дожди и грозы придут 1 августа в Новосибирск

Фото Сиб.фм

1 августа в Новосибирске ожидаются осадки, грозы и сильные порывы ветра.

Вместе с началом августа в Новосибирск придут грозы, кратковременные дожди и ощутимые порывы ветра — об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 1 августа в Новосибирске будет сохраняться переменная облачность, а в некоторых районах города может выпасть небольшое количество осадков. Также специалисты указывают на вероятность грозы.

В прогнозе Западно-Сибирского УГМС обращается внимание и на порывы ветра, которые 1 августа могут достигать 14 метров в секунду — по специализированной шкале это классифицируется как «крепкий ветер».

Температура воздуха будет достигать от +23 до +25 градусов.

Как писал Сиб.фм ранее, солнечная погода сохранится в Новосибирске в первые декады месяца: с 20-х чисел августа в город придут регулярные дожди.