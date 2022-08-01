Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Дожди и грозы придут 1 августа в Новосибирск

Фото Дожди и грозы придут 1 августа в Новосибирск
Фото Дожди и грозы придут 1 августа в Новосибирск

Фото Сиб.фм

1 августа в Новосибирске ожидаются осадки, грозы и сильные порывы ветра.

Вместе с началом августа в Новосибирск придут грозы, кратковременные дожди и ощутимые порывы ветра — об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 1 августа в Новосибирске будет сохраняться переменная облачность, а в некоторых районах города может выпасть небольшое количество осадков. Также специалисты указывают на вероятность грозы.

В прогнозе Западно-Сибирского УГМС обращается внимание и на порывы ветра, которые 1 августа могут достигать 14 метров в секунду — по специализированной шкале это классифицируется как «крепкий ветер».

Температура воздуха будет достигать от +23 до +25 градусов.

Как писал Сиб.фм ранее, солнечная погода сохранится в Новосибирске в первые декады месяца: с 20-х чисел августа в город придут регулярные дожди.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
прогноз погоды
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12219
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
10362
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
9989
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9412
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9323
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9166
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
9024
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске