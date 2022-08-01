Стал известен точный прогноз погоды на август 2022 года в Новосибирске

Фото Сиб.фм; скриншот с сайта Gismeteo

Синоптики озвучили, каких погодных явлений ждать новосибирцам в августе.

В конце июля стал известен ориентировочный прогноз погоды на август 2022 года: по данным метеорологических сервисов, жителям Новосибирска и близлежащих территорий стоит подготовиться к осадкам, облачности и снижению температуры уже во второй половине месяца.

Как следует из информации, опубликованной сервисом Gismeteo, воздух останется прогретым больше чем до +20 градусов в первую и вторую декаду. После этого температура на улице в дневное время будет держаться на уровне 11-19 градусов выше нуля.

Более подробно о самых тёплых и холодных днях месяца Сиб.фм писал здесь.

Кроме того, с 17 августа в Новосибирске ожидается дождливая погода с высоким уровнем осадков.

Как писал Сиб.фм ранее, синоптики сервиса Яндекс.Погода дают более оптимистичный прогноз: по их данным, температура будет опускаться ниже +20 только на протяжении трёх дней за весь месяц.