В новый ЛДС в Новосибирске привезли первые 500 кресел

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Первая партия из 500 зрительских кресел прибыла в новый ЛДС в Новосибирске.

В Новосибирске заканчивается строительство ледового дворца спорта около станции Спортивная. На объект доставили первую партию зрительских кресел и борта для ледовой площадки. Как сообщил заместитель директора организации-заказчика стройки Алексей Егошин газете «Советская Сибирь», бортовые системы можно будет трансформировать, меняя размер площадки.

Первые 500 кресел — незначительная часть зрительских мест. Всего в Арене будет 10,5 тысяч зрительских мест.

Сейчас внутри Арены заканчивается отделка помещений. Кроме игровой площадки и зрительских мест в шестиэтажном комплексе будет дополнительная тренировочная арена на 200 зрительских мест, а также спортивные залы, раздевалки команд и офисы.

Напомним, первый матч на льду нового ЛДС планируют провести осенью 2022 года. Для новосибирских игроков эта площадка станет домашней ареной. Как пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС 20 июля, первая игра на льду нового ледового дворца пройдёт до официального ввода здания в эксплуатацию.

Также уже этой осенью откроется парк рядом с новым ЛДС.