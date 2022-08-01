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Новосибирский кинолог посоветовал семьям с детьми отказаться от овчарок и спаниелей

Фото Новосибирский кинолог посоветовал семьям с детьми отказаться от овчарок и спаниелей
Фото Новосибирский кинолог посоветовал семьям с детьми отказаться от овчарок и спаниелей

Фото: Википедия

Кинолог из Новосибирска Олег Иванов составил рейтинг самых безопасных для детей собак: "добряками" оказались довольно крупные породы.

В списке Олега Иванова на первом месте собаки, которые никогда не обидят ребёнка. Удивительно, но возглавляют рейтинг доброты возглавляет собачий гигант – порода ньюфаундленд.

«Собака была выведена для подтаскивания рыболовных сетей. Позже этот навык трансформировали под спасение утопающих. У ньюфов в природе нет злости. Детям они позволяют не только катание на спине, но и прочие шалости»,

- рассказал «МК в Новосибирске» инструктор.

На второе место кинолог поставил золотистого ретривера. Олег Иванов говорит, что для ребёнка эта собака будет как нянька и делать то, что малышу захочется.

В пятёрку безопасности эксперт добавил ещё три породы: лабрадора, сенбернара и немецкую овчарку. Остальные разновидности овчарок, по мнению эксперта, не очень хорошо сочетаются с детьми. Также Олег Иванов говорит, что если в семье родился ребёнок, то лучше не заводить охотничьих и ездовых собак – речь идёт о спаниелях, хасках, маламутах и сеттеров.

Напомним, поводом для рассуждений о безопасности той или иной породы стал очередной случай нападения бойцовской собаки на женщину в Новосибирске, которое произошло на улице Титова.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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