Поезда метро в Новосибирское заменят на старые пятивагонные электрички

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Поезда метро в Новосибирске в ближайшие годы заменят на старые составы с 5 вагонами.

Жители Новосибирска заметили, что поезда метро в Новосибирске стали останавливаться ближе к началу станции. Это связано с тем, что метро готовится переходить на старые пятивагонные составы.

Действующие сейчас вагоны метро смогут функционировать до 2031 года. К этому моменту надо будет полностью заменить парк техники. Об этом заявляет представитель пресс-службы МУП «Метрополитен» Владимир Кузменкин для nsknews.info.

Составы, которые будут работать после обновления, будут иметь 5 вагонов, а не 4, как сейчас. Это позволит перевозить больше людей за 1 рейс. Единственный нюанс — это будут старые вагоны.

Смена поездов будет проводиться в несколько этапов. Уже сейчас место остановки головного состава сместилось к началу станции. Это позволит вместить на одну станцию сразу 5 вагонов, сообщил начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

Напомним, станцию метро «Спортивная» планируют достроить в сентябре. На данный момент вопрос с финансированием возведения «Спортивной» решён, и проблем с её строительством нет. В ближайшее время станция приобретёт окончательный вид: в текущее время уже идут отделочные работы, укладка панно и оформление пола, а также облицовка фасада. Также на «Спортивной» уже установлены и прошли первые испытания эскалаторы.

Также в июле 2022 года минтранс Новосибирской области назвал условия, при которых достроится Дзержинская линия метро. Муниципалитет Новосибирска сейчас готовит для этого необходимые документы. После того, как пакет будет собран, его направят в ФАУ «Главгосэкспертиза России».