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Сезон дождей ожидается в Новосибирске в августе 2022 года

Фото Сезон дождей ожидается в Новосибирске в августе 2022 года
Фото Сезон дождей ожидается в Новосибирске в августе 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Обновлённый прогноз погоды на август 2022 года в Новосибирске опубликовали погодные сервисы Гисметео и Яндекс.Погода.

Погодные сервисы gismeteo.ru и Яндекс.Погода опубликовали прогноз погоды на август 2022 года в Новосибирске. В последний месяц лета новосибирцев ожидает 16 дождливых дней, при этом средняя дневная температура составит 20-23 градуса.

Фото Сезон дождей ожидается в Новосибирске в августе 2022 года 2

По данным ресурса Гисметео, наступивший август окажется богат на осадки. Сезон дождей начнется во второй половине месяца, с 17 числа, и будет продолжаться вплоть до сентября. Солнечной и максимально тёплой будут только первые две недели месяца.

Самым тёплым днём августа станет 14 августа: в этот день ожидается до +28 тепла днем и +14 градусов вечером.

Холоднее всего в августе будет 29 числа. Днём столбик термометра покажет всего +12 градусов, ночью воздух остынет до +5 градусов.

Фото Сезон дождей ожидается в Новосибирске в августе 2022 года 3

Впрочем, настоящих заморозков в августе ждать не стоит.

Между тем, ресурс Яндекс.Погода даёт более оптимистичный прогноз на месяц. По версии этого сервиса, новосибирцев ждет всего 8 дождливых дней. Похолоданий до +5 градусов тоже не предвидится.

Тем временем дождливый август — настоящая мечта для грибников. После осадков лес просто кишит дикоросами. Сейчас любители тихой охоты собирают грузди, лисички и белые грибы.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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