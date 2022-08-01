Упрощёнка для самозанятых, рост пенсий и повышенные требования к коллекционерам оружия: изменение законодательства в августе 2022 года

Коллаж Сиб.фм, фото автора и Густаво Зырянова

В августе 2022 года уже традиционно проиндексированы пенсии. Упрощаются также условия оформления самозанятых, а к коллекционерам оружия теперь будут применяться общие требования.

Налоговые изменения

С 1 августа ФНС России меняет правила работы с персональными данными налогоплательщика. Раньше декларации, кассовые чеки выдавались на руки лишь их обладателю. Теперь передача их третьему лицу с согласия самого налогоплательщика не будет считаться разглашением персональных данных.

Ещё одна хорошая новость для самозанятых: оформиться в качестве таковых стало ещё проще. Для этого необходимо лишь иметь регистрацию в личном кабинете на "Госуслугах". Для оформления статуса появилась соответствующая кнопка. После того, как самозанятый регистрируется, приложение ведёт за него бухгалтерию, отчисляя сумму налога на профессиональный доход.

Кстати, одним из новшеств стало и то, что в качестве самозанятых могут зарегистрироваться граждане стран ЕАЭС, а также ДНР и ЛНР.

Долгожданная индексация

Самым обсуждаемым нововведением в августе стала индексация пенсий работающему населению. И хоть надбавка не такая уж и большая. Для многих она будет весьма ощутима: уже в августе работающие пенсионеры получат в среднем больше на 320-330 рублей.

При этом, ходить и собирать бумажки не придётся: пенсия будет переначислена автоматически. Однако эта индексация отличается от стандартной: надбавка будет начисляться индивидуально и зависит от уровня дохода за предыдущий год.

"В соответствии с нормами пенсионного законодательства при перерасчете размера пенсии максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными коэффициентами. В денежном эквиваленте максимальный размер прибавки составит 354 рубля", – объяснили индексацию в Пенсионном фонде России.

Как подсчитали в ведомстве, в Новосибирской области проживают 177 тысяч пенсионеров, которые работают. Поэтому финансирование из бюджета увеличат на 260 миллионов рублей.

Коллекции под угрозой

Ещё одно изменение в законодательстве, которое обретает силу с августа 2022 года, касается оружия. В соответствующем документе, которое регулирует этот вопрос, появились уточнения.

Так, закон "Об оружии" теперь объединил коллекционеров и тех, кто любит пострелять. Теперь даже если револьвер имеет историческую ценность для его хранения необходимы все те же документы, что и для боевого.

Ограничили любителей оружия и в количестве пистолетов или ружей. Теперь в одних руках не может быть более 10 единиц нарезного или гладкоствольного оружия. А для вида пистолетов с ограниченным поражений (к ним, к примеру относится "Оса") ограничение снижено до двух штук.

Законодатели также надеются, что удастся навести порядок с оформлением лицензий на оружие. Так, для её продления теперь надо обращаться в уполномоченные органы не позже месяца до момента окончания действия разрешительного документа.