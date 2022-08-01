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общество

В Новосибирске жителей дома эвакуировали из-за трещины в фундаменте

Фото В Новосибирске жителей дома эвакуировали из-за трещины в фундаменте
Фото В Новосибирске жителей дома эвакуировали из-за трещины в фундаменте

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Жителей многоквартирного дома в Новосибирске понадобилось эвакуировать из-за трещины в фундаменте.

1 августа стало известно об эвакуации жителей дома в Кировском районе: это произошло после обнаружения трещины в фундаменте здания. После этого понадобилось вывести из квартир жителей одного из подъездов дома на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 1 августа.

«Отмечена частичная деформация конструктивных элементов фундамента в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Новосибирска», — уточнил Евгений Лебедев.

Также на оперативном совещании рассказали о лжеминировании роддома №6: сообщения о ложных угрозах минирования зданий продолжают поступать в соцучреждения Новосибирска.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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жильё
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