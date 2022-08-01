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общество

Заболеваемость ковидом в Новосибирске выросла на 20% за неделю

Фото Заболеваемость ковидом в Новосибирске выросла на 20% за неделю
Фото Заболеваемость ковидом в Новосибирске выросла на 20% за неделю

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области за неделю вырос на 20%, сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области в последнюю неделю июля 2022 — сразу на 20%. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 1 августа сообщил главный санитарный врач региона Александр Щербатов.

По его словам, за неделю в области выявлено 443 новых случая ковида, что больше показателей предыдущей недели на 20%.

" Отмечается тенденция роста заболеваемости вторую неделю, мы это активно наблюдаем", — подчеркнул Щербатов.

Глава регионального Роспотребнадзора уточнил, что за неделю было сделано более 42 тысяч тестов на коронавирус. Положительные результаты выявляются на 5% чаще, чем неделей ранее.

Больше всего заболевших — в Новосибирске, при этом заболевание обычно протекает в лёгкой форме, сопровождаясь симптомами ОРВИ.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, за минувшие сутки, 31 июля, в Новосибирской области выявлено 69 новых случаев заражения ковидом. В стационаре скончался один пациент — 82-летний мужчина. На сегодняшний день в реанимациях с подтверждённым коронавирусом находятся 15 больных, два из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, ранее главврач новосибирской сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова рассказала о том, что новый субвариант штамма «омикрон» В.А. 2.75 очень заразен и в этом плане сравним с корью. Она ожидает всплеска заболеваемости уже в августе.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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