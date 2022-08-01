Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Житель Оби вынес с дачи знакомого бензопилу и музыкальную колонку

Фото Житель Оби вынес с дачи знакомого бензопилу и музыкальную колонку
Фото Житель Оби вынес с дачи знакомого бензопилу и музыкальную колонку

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Обьчанин украл бензопилу, музыкальную колонку и барсетку с документами у знакомого, которого не оказалось дома.

31 июля в МВД по Новосибирской области сообщили о раскрытии кражи из частного дома в Коченёвском районе: хозяин заявил, что с его дачи пропали бензопила, шлифовальная машина, куртка, музыкальная колонка, а также барсетка с документами на автомобиль. Все исчезнувшие предметы он оценил в 15,5 тысяч рублей.

Как выяснило следствие, вещи пропали после визита 42-летнего знакомого, который приехал в гости к хозяину дома, но не застал его на месте, после чего «решил воспользоваться ситуацией и похитил имущество».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инструменты и вещи были полицейские обнаружили по месту жительства подозреваемого в городе Обь.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Уточняется, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений. Сейчас подозреваемый находится под действием подписки о невыезде.

Недавно Сиб.фм писал о пенсионерке, которая лишилась более полумиллиона сбережений из-за действий мошенниц: они притворились соцработницами и вынесли деньги из квартиры женщины.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
кража
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12174
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
10274
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
9944
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9361
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9224
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
9009
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске
8796
"Он её избивал и принуждал к сексу": на месте убийства 17-летней школьницы прошёл следственный эксперимент