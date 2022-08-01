Житель Оби вынес с дачи знакомого бензопилу и музыкальную колонку

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Обьчанин украл бензопилу, музыкальную колонку и барсетку с документами у знакомого, которого не оказалось дома.

31 июля в МВД по Новосибирской области сообщили о раскрытии кражи из частного дома в Коченёвском районе: хозяин заявил, что с его дачи пропали бензопила, шлифовальная машина, куртка, музыкальная колонка, а также барсетка с документами на автомобиль. Все исчезнувшие предметы он оценил в 15,5 тысяч рублей.

Как выяснило следствие, вещи пропали после визита 42-летнего знакомого, который приехал в гости к хозяину дома, но не застал его на месте, после чего «решил воспользоваться ситуацией и похитил имущество».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инструменты и вещи были полицейские обнаружили по месту жительства подозреваемого в городе Обь.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Уточняется, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение имущественных преступлений. Сейчас подозреваемый находится под действием подписки о невыезде.

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