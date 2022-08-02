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общество

Антициклон принесёт в Новосибирск прохладную погоду

Фото Антициклон принесёт в Новосибирск прохладную погоду
Фото Антициклон принесёт в Новосибирск прохладную погоду

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вместе с антициклоном в Новосибирск придут прохлада и дожди.

На текущей неделе в Новосибирске окажется антициклон, который принесёт в город умеренную прохладу, а также кратковременные осадки и порывистый ветер.

Благодаря нахождению в южной периферии антициклона погода в Новосибирске будет солнечной, но при этом без ощутимой жары.

Например, со 2 по 4 августа температура воздуха в дневной время будет находиться на уровне от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до значения в +11.

По предварительному прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в эти дни не ожидается осадков, но стоит помнить о периодических порывах ветра, которые могут достигать 13 метров в секунду.

Начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова объяснила, с чем связаны эти погодные изменения. По словам специалиста, причиной стало смещение холодного фронта к югу.

«Мы окажемся в южной периферии антициклона, в холодной воздушной массе. Будет умеренно тёплая погода, без жары, но с солнцем», — пояснила Марина Виноградова в разговоре с «АиФ-Новосибирск».

Напомним, предварительный полный прогноз на август Сиб.фм публиковал здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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