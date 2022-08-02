Экс-главу ЦУГАЭТ Руденко 2 августа начали судить за взятки

Фото с сайта УГИБДД по Новосибирской области, Сиб.фм

В Железнодорожном районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело бывшего начальника ГИБДД и экс-руководителя «Центра управления городским автоэлектротранспортом» Александра Руденко. Он обвиняется в пяти эпизодах взяточничества.

2 августа экс-директор МКУ «ЦУГАЭТ» Александр Руденко выслушал обвинительное заключение. В его копилке – пять эпизодов коррупции, ответственность за которые прописана в части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

«Согласно обвинительному заключению Руденко А.В., являясь директором МКУ «ЦУГАЭТ», в период с 2015 года по 2021 год допускал в интересах 5 лиц и организаций заведомо незаконное бездействие, выразившиеся в не предоставлении в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска информации о выявленных нарушениях»,

- рассказали в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Также, по версии следствия, Александр Руденко брал деньги за информацию о грозящих проверках, организуемых Министерством транспорта Новосибирской области. Предупреждал бывший автоинспектор транспортников о возможных штрафах и даже сообщал о том, когда надо привести в порядок дорожное полотно.

Следователи насчитали, что только в 2021 году Александр Руденко положил в карман четверть миллиона рублей. Взяли начальника ЦУГАЭТ практически с поличным 25 февраля этого года.

Напомним также, что Александр Руденко возглавил ЦУГАЭТ после того, как его предшественника на посту руководителя управления Арама Суваряна лишили должности из-за обвинений во взяточничестве. В 2017 году Суваряна приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей.