В Новосибирске друзья убитого мужчины потребовали отправить блогера Гомзякова в СИЗО

Коллаж Сиб.фм: Анатолий Гомзяков - слева, Алексей Хребтов - справа (использованы фото из соцсетей и петиции)

Два друга погибшего в Новосибирске Алексея Хребтова требуют привлечь к уголовной ответственности оправданного трэвел-блогера Анатолия Гомзякова. Алексей и Максим создали петицию, в которой приоткрыли некоторые тайны следствия.

Вчера, 1 августа, Алексей Галайко и его товарищ Максим разместили на сайте Change.org петицию, в которой описали, почему считают блогера Анатолия Гомзякова виновным в смерти Алексея Хребтова.

«По версии СК, ночью 2 апреля 2020 года он был дома вместе со своим знакомым, Анатолием Гомзяковым – спортсменом, путешественником и блогером. Между ними возникла ссора, во время которой Гомзяков ударил нашего друга ножом в голову. А после решил замести следы: он вытащил тело на балкон и скинул с 24 этажа ЖК «Ясный берег», чтобы выдать произошедшее за самоубийство», — считают создатели петиции.



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Напомним, 16 мая 2022 года суд присяжных оправдал блогера Анатолия Гомзякова. До этого путешественника требовали освободить многочисленные подписчики и друзья. Несколько месяцев путешественник провёл в СИЗО, но присяжные подарили обвиняемому свободу.

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 13 мая 2022 года Гомзяков А.В. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, – было сказано во время оглашения приговора. — На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А.В. оправдан по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с непричастностью к совершению преступления".

Такое в судебной практике происходит крайне редко: количество оправдательных приговоров составляет 1-2% от общего числа. Друзья погибшего Алексея Хребтова уверены, что присяжные попали под обаяние блогера, сыграла роль и шумиха в СМИ.

«Присяжные за 40 минут вынесли вердикт, потому что торопились домой в пятницу вечером. Они признали факт убийства, но посчитали, что Гомзяков не мог поднять тело нашего друга и перекинуть его через перила балкона. Хотя в материалах дела есть экспертиза, которая доказывает – он мог это сделать»,

- пишут друзья убитого.

Алексей Галайко говорит, что в деле множество доказательств вины Анатолия Гомзякова. Друзья решили рассказать о них только сейчас, потому что раньше были вынуждены хранить тайну следствия.

«Гомзяков утверждает, что все события той трагической ночи происходили в какой-то из соседних квартир. Но следы борьбы и кровь была обнаружена в квартире и на балконе Хребтова (имеется заключение официальной экспертизы). Опрошенные СК соседи подтвердили, что шум, крики и падение тела слышали именно из квартиры Алексея», — перечисляют свои доводы друзья погибшего рекламщика.

Также они приводят показания свидетеля Виталия Наливайко, который рассказывал, что в состоянии опьянения Анатолий Гомзяков становился буйным и никак не мог уснуть «как обычно».

Ещё одну странность никак не могут объяснить друзья: сам Анатолий Гомзяков утверждает, что после встречи с Хребтовым ушёл домой и спал, а о происшествии узнал только утром. Однако товарищи говорят, что блогер звонил знакомому ночью и рассказывал о выпавшем Хребтове. К тому же, создатели петиции приводят в качестве доказательства вины путешественника видео, на котором тот ходит и рассматривает тело выпавшего.

«Гомзяков тщательно уничтожил улики. Нами найдено видео, где он выбрасывает в урну сразу после убийства какие-то предметы – мы считаем, что это стопки и нож с места преступления. Утром он заявил следователю, что у него ковид, из-за чего сотрудника СК отправили на карантин, что существенно усложнило сбор улик. Устроив спектакль с требованием госпитализировать его в инфекционную больницу, Гомзяков не отдал СК майку со следами крови и свой телефон», — сказано в петиции.

Также друзья рассказывают, что «больной» блогер где-то бродил полтора часа, покинув территорию ЖК «Ясный берег» с закрытым капюшоном лицом. Между тем, даже экспертиза подтвердила наличие на одежде Гомзякова крови Хребтова.

Дело пересмотрят?

В ближайшее время областной суд должен рассмотреть апелляционную жалобу. На пересмотре дела настаивают и следственные органы, собравшие доказательства вины Анатолия Гомзякова, и друзья покойного.

«У нас есть шанс добиться справедливого наказания для Анатолия Гомзякова и не дать ему уйти от ответственности. В августе дело об убийстве Алексея Хребтова отправлено на апелляцию, новое рассмотрение начнется в ближайшее время. Нашего друга уже не вернуть – но мы должны сделать все, чтобы совершивший жестокое преступление человек не ушел от ответственности»,

- пишут в петиции Алексей и Максим.

Сам же Анатолий Гомзяков после того, как оказался на свободе, не спешит давать комментарии СМИ. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Впрочем, если количество оправдательных приговоров крайне ничтожно, то и их отмена в судебной практике дело не менее редкое.