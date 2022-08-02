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общество

Honda и УАЗ спровоцировали пробку перед Димитровским мостом в Новосибирске

Фото Honda и УАЗ спровоцировали пробку перед Димитровским мостом в Новосибирске
Фото Honda и УАЗ спровоцировали пробку перед Димитровским мостом в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте; скриншот с сайта 2ГИС

2 августа перед съездом на Димитровский мост столкнулись Honda Fit и УАЗ — из-за ДТП на участке возникла пробка.

Утром 2 августа на проезде Энергетиков образовалась пробка в сторону правого берега — там столкнулись Honda Fit и УАЗ «Буханка». ДТП произошло перед съездом на Димитровский мост, из-за чего и появился затор на дороге.

По информации сообщества «АСТ-54», столкнувшиеся автомобили заняли две полосы.

На момент написания публикации в сервисе 2ГИС линия проезд Энергетиков выделена красным цветом.

Фото Honda и УАЗ спровоцировали пробку перед Димитровским мостом в Новосибирске 2

Некоторые из новосибирцев дополнили, что с левого берега пока получится выехать только через Бугринский мост.

Как писал Сиб.фм ранее, вечером 1 августа на перекрёстке в центре Новосибирска Land Cruiser перевернулся на крышу после столкновения с Hyundai Solaris.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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