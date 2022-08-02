Машины с флагами «ВДВ» выехали на «встречку» в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

2 августа машина с флагами «ВДВ» из окон выехала на встречную полосу в Новосибирске.

2 августа на дорогах Новосибирска стали появляться машины с символикой воздушно-десантных войск — в большинстве случае их можно узнать по флагам на крышах и окнах. Утром один из таких автомобилей появился на дороге по улице Блюхера: с Горского жилмассива кроссовер Honda CR-V выехал на встречную полосу. В результате такого маневра Honda чуть не столкнулась с другим автомобилем, который двигался во встречном направлении.

Запись с видеорегистратора, который зафиксировал происходящее, опубликовали в сообществе «АСТ-54».

В комментариях к видео многие новосибирцы отметили, что подобное поведение свойственно только отдельным представителям воздушно-десантных войск, и призвали не судить обо всех военнослужащих, исходя из точечных инцидентов.

Напомним, утром 2 августа некоторые из бойцов ВДВ уже отправились к Монументу Славы, чтобы выразить благодарность и почтение погибшим военным.