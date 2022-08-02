В день ВДВ десантники Новосибирска возложили цветы на Монументе Славы

Фото и видео Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 августа участники воздушно-десантных войск возложили цветы в честь погибших товарищей на Монументе Славы в Новосибирске.

2 августа десантники Новосибирска прибыли в Ленинский район, чтобы посетить Монумент Славы — памятник сибирякам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Утром новосибирские участники воздушно-десантных войск приехали в сквер Славы, где возложили на мемориал красные гвоздики — этот цветок издавна считается не только символом сопротивления и борьбы, но также передаёт любовь и восхищение. Такие значения ему приписывают из-за ярко алого цвета, напоминающего кровь.

После возложения цветов десантники прокричали троекратное «Ура!» — это восклицание среди военных означает призыв к действию и признак решительной победы.

Как писал Сиб.фм ранее, в 2022 году в Новосибирске не состоится каких-либо праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВДВ — их проведение пока невозможно из-за антикоронавирусных ограничений.

Тем не менее, члены различных военных организаций Новосибирска и области едут к Монументу Славы, а также прибывают на молебны и посещают захоронения воинов на кладбищах города.