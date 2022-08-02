Десантники в Новосибирске отмечают День ВДВ 2 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

2 августа десантники отметят День ВДВ в Новосибирске — Сиб.фм собрал полную программу праздника.

2 августа в России традиционно отмечается день рождения воздушно-десантных войск. Военные Новосибирска тоже не забывают о значимой для них дате. Сиб.фм узнал, как отметят День ВДВ в Новосибирске в 2022 году.

Как сообщалось ранее, этим летом торжественная программа с официальными мероприятиями не состоится на территории города в силу антикоронавирусных ограничений. Тем не менее, объединяющие военнослужащих Новосибирска отдадут дань традиции и товарищам: например, члены Российского союза ветеранов Афганистана 2 августа посетят захоронения на Заельцовском кладбище, молебен в соборе Александра Невского, а также возложат цветы на Монументе Славы.

В этот же день в Новосибирской области состоится торжественное открытие монумента славы ВДВ — памятник установили на территории военного комиссариата Коченёвского и Колыванского районов. Церемония пройдёт с выступлением оркестра Сибирского спасательного центра, показательными выступлениями курсантов факультета сил специального назначения, и полевой кухней.

Несмотря на отсутствие официальной программы, 2 августа всё же будут отключены городские фонтаны. Некоторые из чаш дополнительно будут осушены, чтобы избежать потенциальных актов вандализма.

Напомним, о зарождении и традициях праздника, отмечаемого прошедшими службу в военно-десантных войсках, Сиб.фм рассказывал здесь.

Также Сиб.фм подготовил подборку тематических открыток, которые можно отправить в качестве поздравления в соцсетях и мессенджерах.