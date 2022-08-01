Стала известна программа дня ВДВ 2 августа 2022 года в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Председатель исполкома Российского Союза ветеранов Афганистана в Новосибирской области рассказал, какие мероприятия пройдут в городе в День ВДВ 2 августа.

2 августа в Новосибирске пройдёт празднование Дня Воздушно-десантных войск — о том, какие мероприятия запланированы в его рамках, рассказал председатель исполнительного комитета Российского Союза ветеранов Афганистана (РСВА) Александр Секачев.

Председатель исполкома РСВА отметил, что в 2022 году никаких официальных мероприятий празднования Дня ВДВ в Новосибирске не предусмотрено. Тем не менее, члены РСВА не оставят без внимания важную для себя и боевых товарищей дату.

По словам Александра Секачева, 2 августа маршрут десантников РСВА затронет захоронения на Заельцовском кладбище, молебен в соборе Александра Невского, а также Монумент Славы.

«В этом году официальных мероприятий решено не проводить по понятным причинам. Десантники-члены РСВА организованно посетят воинские захоронения на Заельцовском кладбище, затем послушают молебен в соборе Александра Невского, после чего возложат цветы к Монументу Славы. Никаких автопробегов с флагами и купаний в городских фонтанах не планируем», —

сообщил председатель исполкома РСВА.

Также он обратил внимание на торжественное открытие мемориала, посвященного погибшим воинам- десантникам — церемония тоже пройдёт 2 августа. Памятник возвели на территории военного комиссариата Коченёвского и Колыванского районов.

Как писал Сиб.фм ранее, 2 августа в Новосибирске будут отключены большинство городских фонтанов, некоторые также будут осушены — об этом сообщил директор «Горфонтана» Валерий Науменко.