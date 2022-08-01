День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе

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Ежегодно День ВДВ во всей России отмечается 2 августа. В этот день поздравляют всех служащих воздушно-десантных войск. Сиб.фм публикует подборку тематических открыток и стихов, которые можно отправить в любой соцсети или мессенджере.

День ВДВ — день человека-героя. С праздником, десантник! Пусть купол парашюта станет твоей защитой от жизненных невзгод, стропы здоровья будут крепкими и надёжными, а на тельняшке жизни будут присутствовать только белые полосы.

ВДВ — настоящая гордость всей страны, и бравые десантники должны обязательно этому соответствовать. Хочется пожелать успехов во всем и достижения поставленных целей, побольше улыбок и позитивного настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия. И знай, что в тебе есть тот стержень, которым славятся голубые береты. Твои поступки всегда будут выделять тебя из толпы.

Дорогие десантники! Поздравляю вас с Днем ВДВ! Пусть ваши сердца всегда остаются молодыми, а души бесстрашными и отважными. Вы — наша великая гордость. Вы — опора нашего государства с давних времен и навсегда. Вы — залог мира и порядка на всей Руси!

Привет, голубые береты! Тельняшки, вам тоже привет! Сегодня гуляет по свету Десант наш, элита, наш цвет. Пусть будут прохладны фонтаны Для тех, кто уже отслужил. Поднимем мы разом стаканы За тех, кто в десанте служил!

Кто в десантниках не бегал, Тот экстрима не видал, Не прополз сто верст по снегу, Над землею не летал! Мы желаем вам здоровья, Чтоб раскрылся парашют, Чтоб жена ждала с любовью, Подарив восторг минут, Чтобы радовали песни И мелькали декольте, Мир был добр и чудесен. С праздником, с Днем ВДВ!

Беретка модная на бок, Тельняшка, сила в мышцах. Уверенно взойди на борт, Красавец наш, парнишка! И ВДВ День отмечай, Как ястреб ты, размашисто, Себе сегодня позволяй Поблажки и дурачества.

Десантники – это настоящие мужчины, сильные, благородные и смелые! Всех их мы сегодня поздравляем и хвалим, что абсолютно справедливо! Поэтому мы смело желаем всем десантникам удачи, счастья, взаимной любви, верности, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

За ВДВ! И этими словами все уже сказано. Сколько силы, храбрости, мощности и мужества в этой аббревиатуре. Спасибо всем тем, кто отдал себя на службу Родине. Дай вам Бог счастливую и здоровую семью, верных товарищей и признания от родной земли. Будьте такими же оптимистичными, жизнерадостными и крепкими духом.

В этот светлый и прекрасный день, мне выпала честь поздравлять вас, дорогие наши десантники воздушных войск, с вашим днем. Поэтому желать мне хочется вам самого лучшего. Например, я хочу пожелать вам, чтобы ваши мужественные и храбрые сердца, никогда не знали обид и разочарования. Чтобы ваши мечты и цели, воплощались в жизни в скором времени. Ведь вы достойны лучшего в жизни. Вы достойны, быть на высоте. Так как вы- наше будущее, которое стоит гордо на ногах. И в случаи чего, готовы защитить нас от бед. В ваш день я желаю вам самого крепкого здоровья и сил. Пусть все будет так, как вам надо.

ВДВ — народ веселый. Ох, и резкая братва! Слышно в городах и селах Троекратное “ура”. Плещутся “киты” в фонтанах, Через край бежит вода. Пусть вас ждет родная гавань, Стороной пройдет беда. С праздником вас поздравляю, Чтоб раскрылся парашют. Пусть родные вас встречают И все будет супер-good!

“А ты служил?!” — звучит 2 августа! “За ВДВ” — повсюду разлетается! За ВДВ — в фонтанах струи бьют, За ВДВ на каждой лавке пьют! За ВДВ сегодня рвут тельняшки, Опустошаются бочонки, фляжки. Но напоследок пожелаю я тебе, Чтоб не пришлось краснеть за ВДВ!

Сегодня день самых крутых мужчин, самых элитных войск. С Днём ВДВ вас! Вы не просто воины и защитники, вы — гордость и надежда Родины! В ваши войска попадают избранные: самые сильные, смелые, мужественные и хладнокровные. Пусть здоровье будет ваше отменным, пусть глаз будет зорким, рука — твердой, реакция — молниеносной, нервы — железными, выдержка — безграничной, уверенность в себе — бескрайней. Пусть вам будут неведомы страх, колебания и сомнения. Пусть за вашими богатырскими плечами вся страна себя чувствует спокойной и защищенной. А главное пожелание для вас — пожелание мира, чтобы тревоги были учебными, прыжки — тренировочными, и пускай никогда вам не придётся воевать. Яркого праздника!

Сдвинут берет на затылок уже, Крупный соперник летит в вираже! С Днем ВДВ тебя, славный герой! Наша страна за широкой спиной. Сбудется все, что угодно душе, Радость гостит на хмельном кутеже. Тело стальное и дух боевой! Смелый вояка, гордимся тобой!

Сегодня, в этот великий и радостный для вас день, мне бы хотелось присоединиться ко всем пожеланиям и поздравлениям, в ваш день Воздушно десантных войск! И сказать вам что всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». Вам мы выражаем свое восхищение, ведь вы, парни в голубых беретах, всегда имеете при себе силу воли, гордость за страну, стремление к лучшему и готовность. Готовность защищать страну от всех опасностей, от врагов. Так дай же вам Господь, крепкого здоровья, мужества, терпения и счастья.

В День Воздушно десантных войск, обычно на улицах видно много парней, мужчин в голубых беретах и тельняшках. Вы десантники достойны сегодня отмечать ваш день так, как сами того пожелаете. И знаете, мы вами гордимся, ведь вы готовы бороться с опасностями в стране. И готовы всегда идти напролом, не ожидая ни от кого помощи и поддержки. Вас мы рады сегодня поздравлять и желать вам счастья, безмерного счастья как небо. Чтобы ваши сердца никогда не страдали ни от чего плохого и болючего. В глазах чтоб всегда светился огонь, на лице была улыбка. Вас, ребята поздравляет вся страна, и желает вам новых высот. Покорить все вершины. Ведь вы достойны лучшего! За ВДВ!

Ранее Сиб.фм писал о том, что стала известна программа дня ВДВ 2022 года. Монумент славы ВДВ откроют в Новосибирской области, а вот все фонтаны в городе наоборот будут закрыты к этому празднику.

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